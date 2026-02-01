Projection de courts métrages nommés Hauteville-sur-Mer

Projection de courts métrages nommés

34 Avenue de l'Aumesle Hauteville-sur-Mer

Projection de courts métrages nommés au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.

Les 20 et 22 février 2026. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

