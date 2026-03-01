Projection de courts métrages Payrignac
Projection de courts métrages Payrignac vendredi 27 mars 2026.
Projection de courts métrages
Payrignac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Réalisés par Michel Marty, l'Association Renaissance vous présente sur grand écran une projection de courts métrages
Réalisés par Michel Marty, l'Association Renaissance vous présente sur grand écran une projection de courts métrages
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Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 81 46 10 84
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English :
Directed by Michel Marty, the Renaissance Association presents a screening of short films on the big screen
L’événement Projection de courts métrages Payrignac a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Gourdon