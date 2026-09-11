Projection de « DE TOI À MOI, Les anciens dans les projecteurs des enfants » TOUROUVRE Tourouvre au Perche
samedi 17 octobre 2026 · TOUROUVRE · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Tourouvre au Perche
Projection de « DE TOI À MOI, Les anciens dans les projecteurs des enfants »
TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Projection gratuite et ouverte à tous, à Tourouvre
Série de portraits documentaires de résidents de l’EPHAD des Laurentides, réalisée aux Muséales par les classes de CM1/CM2 de l’école Albert BAILLY de Tourouvre au Perche, durant l’année scolaire 2025-2026.
Projet d’éducation artistique à l’image accompagné par la réalisatrice Pascale LABOUT pour Normandie
Images (chargée de mission Mélanie TELLINI) en partenariat avec l’association Arts Perchés, dans le cadre du dispositif « Jumelage d’Artiste » avec le soutien de la DRAC Normandie. .
TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr
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English : Projection de « DE TOI À MOI, Les anciens dans les projecteurs des enfants »
L’événement Projection de « DE TOI À MOI, Les anciens dans les projecteurs des enfants » Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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