Projection de « DE TOI À MOI, Les anciens dans les projecteurs des enfants » TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Projection de « DE TOI À MOI, Les anciens dans les projecteurs des enfants »

TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Projection gratuite et ouverte à tous, à Tourouvre

Série de portraits documentaires de résidents de l’EPHAD des Laurentides, réalisée aux Muséales par les classes de CM1/CM2 de l’école Albert BAILLY de Tourouvre au Perche, durant l’année scolaire 2025-2026.

Projet d’éducation artistique à l’image accompagné par la réalisatrice Pascale LABOUT pour Normandie

Images (chargée de mission Mélanie TELLINI) en partenariat avec l’association Arts Perchés, dans le cadre du dispositif « Jumelage d’Artiste » avec le soutien de la DRAC Normandie. .

TOUROUVRE 15 Rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55 museales@cdchautsperche.fr

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English : Projection de « DE TOI À MOI, Les anciens dans les projecteurs des enfants »

L’événement Projection de « DE TOI À MOI, Les anciens dans les projecteurs des enfants » Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Touisme des Hauts du Perche