Projection de deux courts-métrages Musée Jean Chouan Saint-Ouën-des-Toits

Projection de deux courts-métrages Samedi 20 septembre, 17h30, 19h00 Musée Jean Chouan Mayenne

45 places disponibles à chaque séance

Début : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Outre la visite libre et gratuite des lieux, « Les amis de la Closerie des Poiriers » vous proposent la projection de deux courts-métrages réalisés, pour l’un, par Cyril LE TOURNEUR D’ISON et pour l’autre, par Pierre BOURON.

Le premier, » Vertiges de pierres et rêves de jardins » permet de découvrir des châteaux et des manoirs de la Mayenne dont le parc, le jardin ou l’intérieur du logis sont parfois ouverts à la visite.

Le second » Pygmalion et le foulard » est inspiré de Pygmalion, premier roi de Chypre qui, s’éprenant de la statue qu’il avait sculptée de ses proppres mains, supplia la déesse Aphrodite de lui donner la vie. Exaucé, il épousa sa statue devenue vivante…

Le musée sera ouvert au public le samedi 20 et le dimanche 21 septembre 2025 de 14h30 à 19h00.

Deux séances de projection des deux courts-métrages le samedi 20 septembre à 17h30 et à 19h00.

Musée Jean Chouan closerie des Poiriers, 53410 Saint-Ouën-des-Toits Saint-Ouën-des-Toits 53410 Mayenne Pays de la Loire 0243377331 Consacré à la Chouannerie et à la révolution, le musée est installé dans la ferme familiale où vécu Jean Cottereau dit Jean Chouan. La demeure évoque la vie quotidienne de ces paysans modestes, faux-sauniers et contre-révolutionnaires. Le visiteur est plongé au coeur de cette période cruciale de l’histoire mayennaise par des panneaux explicatifs et des objets anciens

