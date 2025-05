Projection de deux épisodes de la série Apocalypse – D-Day Experience Carentan-les-Marais, 31 mai 2025 18:00, Carentan-les-Marais.

Manche

Projection de deux épisodes de la série Apocalypse D-Day Experience 2 village de l’Amont Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-05-31 18:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

(Re)Découvrez sur grand écran la série documentaire Apocalypse et tout particulièrement les 2 épisodes consacrés au Débarquement de Normandie et de Provence.

D-Day Experience 2 village de l’Amont

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 23 61 95

English : Projection de deux épisodes de la série Apocalypse

(Re)Discover on the big screen the documentary series Apocalypse, and in particular the 2 episodes devoted to the Normandy and Provence landings.

German :

(Wieder-)Entdecken Sie die Dokumentarserie Apocalypse auf der großen Leinwand, insbesondere die beiden Episoden über die Landung in der Normandie und in der Provence.

Italiano :

(Ri)scoprire sul grande schermo la serie di documentari Apocalypse, in particolare i due episodi dedicati allo Sbarco in Normandia e Provenza.

Espanol :

(Re)descubra en la gran pantalla la serie documental Apocalipsis, y en particular los 2 episodios dedicados a los Desembarcos de Normandía y Provenza.

