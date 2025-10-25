Projection de documentaires 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux

Projection de documentaires 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux samedi 25 octobre 2025.

Projection de documentaires 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 15:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Après-midi documentaires dans le cadre du Festival Cinéma et Réconciliation 2025 projection de « Bon comme du bon pain » par J-Y Fischbach (2022 France) et de « 50 ans de combat contre la misère » par Caroline Glorion (2007 France).

.

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com

English :

Documentary afternoon as part of the Festival Cinéma et Réconciliation 2025: screening of « Bon comme du bon pain » by J-Y Fischbach (2022 France) and « 50 ans de combat contre la misère » by Caroline Glorion (2007 France).

German :

Dokumentarfilmnachmittag im Rahmen des Festivals Cinéma et Réconciliation 2025: Vorführung von « Bon comme du bon pain » von J-Y Fischbach (2022 Frankreich) und « 50 ans de combat contre la misère » von Caroline Glorion (2007 Frankreich).

Italiano :

Pomeriggio documentario nell’ambito del Festival Cinéma et Réconciliation 2025: proiezione di « Bon comme du bon pain » di J-Y Fischbach (2022 Francia) e « 50 ans de combat contre la misère » di Caroline Glorion (2007 Francia).

Espanol :

Tarde de documentales en el marco del Festival Cinéma et Réconciliation 2025: proyección de « Bon comme du bon pain » de J-Y Fischbach (2022 Francia) y « 50 ans de combat contre la misère » de Caroline Glorion (2007 Francia).

L’événement Projection de documentaires 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2025-08-26 par Matheysine Tourisme