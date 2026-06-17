Informations pratiques

Lapalisse

Projection de film- 7 Octobre 2026

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 15:00:00

fin : 2026-10-07 20:30:00

Date(s) :

2026-10-07

Ciné Palice pour propose à 15h30 un fim documentaire « 1936 les premiers vacances des français » 90 ans des congés payés. 17h : Projection du film Gas-Oil avec jean Gabin. A 19h30, en clôture p’tit bal concert . Entrée Gratuite.

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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 07 21 61 associationcinepalice@gmail.com

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English :

Cinéma Palice will screen the documentary « 1936: The French People’s First Vacation » at 3:30 p.m., marking the 90th anniversary of paid vacation time. 5:00 p.m.: Screening of the film *Gas-Oil* starring Jean Gabin. At 7:30 p.m., the event will conclude with a small dance and concert. Free admission.

L’événement Projection de film- 7 Octobre 2026 Lapalisse a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse