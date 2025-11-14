Projection de film au Café culturel Place Balségur Monflanquin
Projection de film au Café culturel Place Balségur Monflanquin vendredi 14 novembre 2025.
Projection de film au Café culturel
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
L’association Descaratz vous convie à la projection du film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain au café culturel.
Celle-ci sera suivie d’un échange avec des petits plats.
Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com
English : Projection de film au Café culturel
The Descaratz association invites you to the screening of the film On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain at the café culturel.
The film will be followed by a discussion with small dishes.
German : Projection de film au Café culturel
Der Verein Descaratz lädt Sie zur Vorführung des Films On mange quoi? Ideen, um sich morgen besser zu ernähren im Kulturcafé ein.
Dieser wird von einem Austausch mit kleinen Speisen gefolgt.
Italiano :
L’associazione Descaratz vi invita alla proiezione del film On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain presso il Café Culturel.
Il film sarà seguito da una discussione e da uno spuntino.
Espanol : Projection de film au Café culturel
La asociación Descaratz le invita a la proyección de la película On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain en el café cultural.
La película irá seguida de un debate y un aperitivo.
