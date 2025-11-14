Projection de film au Café culturel Place Balségur Monflanquin

Projection de film au Café culturel

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

2025-11-14

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

L’association Descaratz vous convie à la projection du film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain au café culturel.

Celle-ci sera suivie d’un échange avec des petits plats.

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Projection de film au Café culturel

The Descaratz association invites you to the screening of the film On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain at the café culturel.

The film will be followed by a discussion with small dishes.

German : Projection de film au Café culturel

Der Verein Descaratz lädt Sie zur Vorführung des Films On mange quoi? Ideen, um sich morgen besser zu ernähren im Kulturcafé ein.

Dieser wird von einem Austausch mit kleinen Speisen gefolgt.

Italiano :

L’associazione Descaratz vi invita alla proiezione del film On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain presso il Café Culturel.

Il film sarà seguito da una discussione e da uno spuntino.

Espanol : Projection de film au Café culturel

La asociación Descaratz le invita a la proyección de la película On mange quoi? Des idées pour mieux se nourrir demain en el café cultural.

La película irá seguida de un debate y un aperitivo.

