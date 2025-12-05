Projection de film au Café culturel Place Balségur Monflanquin

Projection de film au Café culturel

L’association Descaratz vous convie à la projection du documentaire agenais Chère fils par Fif de la colline.

Après la projection, un échange aura lieu suivi d’une auberge espagnole.

Synopsis 1990, Aïssa reçoit une lettre de son père qui demande à son fils de rester à Paris pour éviter la mort certaine qui l’attend en Algérie. Aïssa commence un parcours trans. Sans-papier, sa vie s’organise en stratégies de survie pour avancer dans l’acceptation d’elle-même.

Place Balségur Café culturel, ancien CFA Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Projection de film au Café culturel

The Descaratz association invites you to the screening of the Agen documentary Chère fils by Fif de la colline.

After the screening, a discussion will take place, followed by a auberge espagnole .

