Projection de film ‘BUGONIA’ VOST Cinéma de Montmoreau Montmoreau

Projection de film ‘BUGONIA’ VOST

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-12-30 20:30:00
2025-12-30

Le cinéma Montmoreau diffuse le film BUGONIA ! Comédie, science-fiction.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19  ajm.cinema@gmail.com

English : Projection de film ‘BUGONIA’ VOST

The Montmoreau cinema is showing the film BUGONIA ! Comedy, science fiction.

