Projection de film ‘BUGONIA’ VOST Cinéma de Montmoreau Montmoreau

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-30 20:30:00
Le cinéma Montmoreau diffuse le film BUGONIA ! Comédie, science-fiction.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘BUGONIA’ VOST
The Montmoreau cinema is showing the film BUGONIA ! Comedy, science fiction.
L’événement Projection de film ‘BUGONIA’ VOST Montmoreau a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Sud Charente