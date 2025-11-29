Projection de film: Ce n’est qu’un au revoir Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Projection de film: Ce n’est qu’un au revoir
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Projection et rencontre en présence du réalisateur Guillaume Brac
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
English :
Screening and meeting with director Guillaume Brac
German :
Vorführung und Treffen in Anwesenheit des Regisseurs Guillaume Brac
Italiano :
Proiezione e incontro con il regista Guillaume Brac
Espanol :
Proyección y encuentro con el director Guillaume Brac
