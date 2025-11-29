Projection de film: Ce n’est qu’un au revoir Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Projection de film: Ce n’est qu’un au revoir

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Projection et rencontre en présence du réalisateur Guillaume Brac

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

English :

Screening and meeting with director Guillaume Brac

German :

Vorführung und Treffen in Anwesenheit des Regisseurs Guillaume Brac

Italiano :

Proiezione e incontro con il regista Guillaume Brac

Espanol :

Proyección y encuentro con el director Guillaume Brac

