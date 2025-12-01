Projection de film ‘DANS L’OMBRE DE MARLOW’ En présence du réalisateur du film Cinéma de Montmoreau Montmoreau

Projection de film ‘DANS L’OMBRE DE MARLOW’ En présence du réalisateur du film Cinéma de Montmoreau Montmoreau jeudi 18 décembre 2025.

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-18 20:30:00
fin : 2025-12-18

2025-12-18

Le cinéma Montmoreau diffuse le film DANS L’OMBRE DE MARLOW ! Drame, thriller. En présence du réalisateur du film.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19  ajm.cinema@gmail.com

English : Projection de film ‘DANS L’OMBRE DE MARLOW’ En présence du réalisateur du film

The Montmoreau cinema is showing the film IN THE SHADDOW OF MARLOW ! Drama, thriller. The director will be present.

