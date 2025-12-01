Projection de film ‘DANS L’OMBRE DE MARLOW’ En présence du réalisateur du film Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Début : 2025-12-18 20:30:00
2025-12-18
Le cinéma Montmoreau diffuse le film DANS L’OMBRE DE MARLOW ! Drame, thriller. En présence du réalisateur du film.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
The Montmoreau cinema is showing the film IN THE SHADDOW OF MARLOW ! Drama, thriller. The director will be present.
