Projection de film ‘DANS L’OMBRE DE MARLOW’ En présence du réalisateur du film Cinéma de Montmoreau Montmoreau

Projection de film ‘DANS L’OMBRE DE MARLOW’ En présence du réalisateur du film

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Le cinéma Montmoreau diffuse le film DANS L’OMBRE DE MARLOW ! Drame, thriller. En présence du réalisateur du film.

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com

English : Projection de film ‘DANS L’OMBRE DE MARLOW’ En présence du réalisateur du film

The Montmoreau cinema is showing the film IN THE SHADDOW OF MARLOW ! Drama, thriller. The director will be present.

