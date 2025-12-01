Projection de film ‘DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL’ Ciné/Débat Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film ‘DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL’ Ciné/Débat
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-10 20:30:00
Le cinéma Montmoreau diffuse le film DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL ! Documentaire.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘DIEU PEUT SE DÉFENDRE TOUT SEUL’ Ciné/Débat
The Montmoreau cinema is showing the film ‘GOD CAN DEFEND HIMSELF’! Drama, thriller.
