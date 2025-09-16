PROJECTION DE FILM DOCUMENTAIRE Espace Boby-Lapointe CCSE Saint-Brevin-les-Pins

L’association ABC Vidéo Photo a le plaisir de vous inviter à une soirée projection le mardi 16 septembre 2025 à 20h30, à l’espace Boby-Lapointe, 108 avenue Maréchal-Joffre.

Au programme

Balade Bordelaise Balade en Pays Valencien , un film réalisé par Jean-Pierre FONTAINE, qui vous fera voyager entre les ruelles pittoresques de Bordeaux et les paysages enchanteurs du Valencien.

Venez partager un moment convivial autour de ce documentaire riche en découvertes visuelles et culturelles. .

Espace Boby-Lapointe CCSE 108 Avenue Marechal Joffre Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 24 32 abcvideophoto@gmail.com

