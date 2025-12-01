Projection de film ‘DOSSIER 137’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film ‘DOSSIER 137’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau vendredi 19 décembre 2025.
Projection de film ‘DOSSIER 137’
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-19 20:30:00
2025-12-19
Le cinéma Montmoreau diffuse le film DOSSIER 137 ! Policier.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘DOSSIER 137’
The Montmoreau cinema is showing the film CASE 137 ! Crime film.
