Projection de film et conte Place de la République Étel

Projection de film et conte Place de la République Étel mercredi 29 octobre 2025.

Projection de film et conte

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

Une séance originale qui associe conte et cinéma l’équipe de la médiathèque d’Etel vous racontera une histoire en lien avec le film avant la projection.

Organisateur cinéma La Rivière Association Quai Des Dunes, en partenariat avec le musée des Thoniers

Tarif tous les tarifs sur cinemalariviere.org

Contact 06 84 41 95 49 quaidesdunes@gmail.com .

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel 56410 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Projection de film et conte Étel a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon