Projection de film Fils de rue de l'Egalité Bessay-sur-Allier

mardi 28 octobre 2025.

Projection de film Fils de

rue de l’Egalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Début : 2025-10-28 20:30:00

fin : 2025-10-28

2025-10-28

Film de Carlos Abascal Péiro avec François Cluzet, Karin Viard.

rue de l’Egalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

English :

Film by Carlos Abascal Péiro with François Cluzet, Karin Viard.

German :

Film von Carlos Abascal Péiro mit François Cluzet, Karin Viard.

Italiano :

Film di Carlos Abascal Péiro con François Cluzet, Karin Viard.

Espanol :

Película de Carlos Abascal Péiro con François Cluzet, Karin Viard.

