Projection de film Fils de rue de l’Egalité Bessay-sur-Allier
Projection de film Fils de rue de l’Egalité Bessay-sur-Allier mardi 28 octobre 2025.
Projection de film Fils de
rue de l’Egalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 20:30:00
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Film de Carlos Abascal Péiro avec François Cluzet, Karin Viard.
rue de l’Egalité Centre socioculturel Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Carlos Abascal Péiro with François Cluzet, Karin Viard.
German :
Film von Carlos Abascal Péiro mit François Cluzet, Karin Viard.
Italiano :
Film di Carlos Abascal Péiro con François Cluzet, Karin Viard.
Espanol :
Película de Carlos Abascal Péiro con François Cluzet, Karin Viard.
