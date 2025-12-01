Projection de film ‘JEAN VALJEAN’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film ‘JEAN VALJEAN’
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Le cinéma Montmoreau diffuse le film JEAN VALJEAN ! Drame.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘JEAN VALJEAN’
The Montmoreau cinema is showing the film JEAN VALJEAN ! Drama.
