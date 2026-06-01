Projection de film Manoir du Lou Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Projection de film Manoir du Lou Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 24 juin 2026.
Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Projection de film
Manoir du Lou Dolo Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Film projeté: L’histoire de Souleymane
Un film qui a bouleversé le festival de Cannes. .
Manoir du Lou Dolo Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 61 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection de film Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Jugon-les-Lacs Commune nouvelle (Côtes-d'Armor)
- Concert Soirée Sevoy Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 20 juin 2026
- Session de musique bretonne Le Bourg Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 24 juin 2026
- Cap Armor Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 1 juillet 2026
- Je pêche mon premier poisson Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 6 juillet 2026
- Initiation pêche de la carpe Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 9 juillet 2026