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Projection de film Manoir du Lou Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Projection de film Manoir du Lou Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Manoir du Lou

Adresse : Dolo

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Projection de film

Manoir du Lou Dolo Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 17:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Film projeté: L’histoire de Souleymane
Un film qui a bouleversé le festival de Cannes.   .

Manoir du Lou Dolo Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 61 62 

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English :

L’événement Projection de film Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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