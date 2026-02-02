Projection de film La Condition Salle des Consuls Monflanquin

Projection de film La Condition

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-03-06

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film La Condition de Jérôme Bonell avec Swann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte.

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin.

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908.

C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être.

Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits.

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

English : Projection de film La Condition

The cinema section of MJC Monflanquin invites you to a screening of Jérôme Bonell’s film La Condition , starring Swann Arlaud, Galatea Bellugi and Louise Chevillotte.

Sponsored by the commune of Monflanquin, Ecran Livradais and MJC de Monflanquin.

