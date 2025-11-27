Projection de film La ferme des Bertrand Salle des fêtes Cemboing

Projection de film La ferme des Bertrand

Salle des fêtes Rue des Arches de Villaux Cemboing Haute-Saône

Tarif : Gratuit

Gratuit

Début : 2025-11-27 19:30:00

Projection d’un film documentaire organisé par la Médiathèque des Hauts du Val de Saône, en partenariat avec la mairie de Barges et avec le soutient de la Médiathèque Départementale de la Haute-Saône.

La projection sera suivie d’un échange autour du film et d’un verre de l’amitié.

En présence de Madame Fayard, en charge des transmissions à la chambre d’agriculture et d’agriculteurs locaux.

Entrée libre et gratuite. .

Salle des fêtes Rue des Arches de Villaux Cemboing 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr

