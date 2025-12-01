Projection de film ‘LA VOIX HIND RAJAB’ VOST Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film ‘LA VOIX HIND RAJAB’ VOST Cinéma de Montmoreau Montmoreau mardi 23 décembre 2025.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-23 20:30:00
fin : 2025-12-23
2025-12-23
Le cinéma Montmoreau diffuse le film LA VOIX HIND RAJAB ! Drame.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
The Montmoreau cinema is showing the film THE VOICE OF HIND RAJAB ! Drama.
