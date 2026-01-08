Projection de film Le Chant des Forêts Salle des Consuls Monflanquin

Projection de film Le Chant des Forêts

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film Le Chant des Forêts de Vincent Munier.

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin.

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film Le Chant des Forêts de Vincent Munier.

Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin. .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection de film Le Chant des Forêts

The cinema section of the MJC in Monflanquin invites you to a screening of Vincent Munier’s film Le Chant des Forêts .

Sponsored by the commune of Monflanquin, Ecran Livradais and MJC de Monflanquin.

L’événement Projection de film Le Chant des Forêts Monflanquin a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Coeur de Bastides