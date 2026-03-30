Projection de film Le crime du 3ème étage Salle des Consuls Monflanquin

Projection de film Le crime du 3ème étage

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film Le crime du 3ème étage réalisé par Rémi Besanzon avec Laetitia Casta, Gilles Lellouche et Guillaume Gallienne.

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin.

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film Le crime du 3ème étage réalisé par Rémi Besanzon avec Laetitia Casta, Gilles Lellouche et Guillaume Gallienne.

Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? Son mari, François, écrivain de romans historico policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime. Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair. Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ?

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin. .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

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English : Projection de film Le crime du 3ème étage

The cinema section of the MJC in Monflanquin invites you to a screening of Le crime du 3ème étage , directed by Rémi Besanzon and starring Laetitia Casta, Gilles Lellouche and Guillaume Gallienne.

Proposed by the commune of Monflanquin, Ecran Livradais and MJC de Monflanquin.

L’événement Projection de film Le crime du 3ème étage Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Bastides