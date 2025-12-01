Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau

Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Le cinéma Montmoreau diffuse le film LE GANG DES AMAZONES ! Drame, policier.

.

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com

English : Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’

The Montmoreau cinema is showing the film THE AMAZON GANG ! Drama, crime.

L’événement Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’ Montmoreau a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Sud Charente