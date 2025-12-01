Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau vendredi 12 décembre 2025.
Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Le cinéma Montmoreau diffuse le film LE GANG DES AMAZONES ! Drame, policier.
.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’
The Montmoreau cinema is showing the film THE AMAZON GANG ! Drama, crime.
L’événement Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’ Montmoreau a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Sud Charente