Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau

Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-12 20:30:00
Le cinéma Montmoreau diffuse le film LE GANG DES AMAZONES ! Drame, policier.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19  ajm.cinema@gmail.com

English : Projection de film ‘LE GANG DES AMAZONES’

The Montmoreau cinema is showing the film THE AMAZON GANG ! Drama, crime.

