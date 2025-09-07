Projection de film ‘Les bad guys 2’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau

Projection de film ‘Les bad guys 2’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau dimanche 7 septembre 2025.

Projection de film ‘Les bad guys 2’

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 15:00:00

fin : 2025-09-07 16:44:00

Date(s) :

2025-09-07

Le cinéma Montmoreau diffuse le film Les Bad Guys 2 !

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com

English : Projection de film ‘Les bad guys 2’

The Montmoreau cinema is showing the film ‘Bad Guys 2’!

German : Projection de film ‘Les bad guys 2’

Das Kino Montmoreau zeigt den Film « Les Bad Guys 2 »!

Italiano : Projection de film ‘Les bad guys 2’

Il cinema Montmoreau proietta il film « Les Bad Guys 2 »!

Espanol : Projection de film ‘Les bad guys 2’

El cine Montmoreau proyecta la película « Los malos 2 »

