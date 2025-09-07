Projection de film ‘Les bad guys 2’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film ‘Les bad guys 2’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau dimanche 7 septembre 2025.
Projection de film ‘Les bad guys 2’
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-09-07 15:00:00
fin : 2025-09-07 16:44:00
2025-09-07
Le cinéma Montmoreau diffuse le film Les Bad Guys 2 !
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘Les bad guys 2’
The Montmoreau cinema is showing the film ‘Bad Guys 2’!
German : Projection de film ‘Les bad guys 2’
Das Kino Montmoreau zeigt den Film « Les Bad Guys 2 »!
Italiano : Projection de film ‘Les bad guys 2’
Il cinema Montmoreau proietta il film « Les Bad Guys 2 »!
Espanol : Projection de film ‘Les bad guys 2’
El cine Montmoreau proyecta la película « Los malos 2 »
