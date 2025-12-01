Projection de film ‘LES ENFANTS VONT BIEN’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film 'LES ENFANTS VONT BIEN' Cinéma de Montmoreau Montmoreau vendredi 26 décembre 2025.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l'Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 5 EUR
20:30:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Le cinéma Montmoreau diffuse le film LES ENFANTS VONT BIEN ! Drame.
+33 5 45 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
Projection de film 'LES ENFANTS VONT BIEN'
The Montmoreau cinema is showing the film THE CHILDREN ARE FINE ! Drama.
