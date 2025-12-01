Projection de film ‘LES ENFANTS VONT BIEN’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau

Projection de film ‘LES ENFANTS VONT BIEN’

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-26 20:30:00

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Le cinéma Montmoreau diffuse le film LES ENFANTS VONT BIEN ! Drame.

Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com

English : Projection de film ‘LES ENFANTS VONT BIEN’

The Montmoreau cinema is showing the film THE CHILDREN ARE FINE ! Drama.

