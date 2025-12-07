Projection de film ‘LES RÊVEURS’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film ‘LES RÊVEURS’
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Le cinéma Montmoreau diffuse le film LES RÊVEURS ! Comédie dramatique.
The Montmoreau cinema is showing the film ‘THE DREAMERS’! Drama comedy.
