Projection de film ‘MISSION PÈRE NOËL’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau mardi 30 décembre 2025.
Projection de film ‘MISSION PÈRE NOËL’
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-30 10:00:00
2025-12-30
Le cinéma Montmoreau diffuse le film MISSION PÈRE NOËL ! Animation.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘MISSION PÈRE NOËL’
The Montmoreau cinema is showing the film MISSION SANTA CLAUS ! Animation.
