Projection de film Partir un Jour – Salle des Consuls Monflanquin, 6 juin 2025 20:30, Monflanquin.

Lot-et-Garonne

Projection de film Partir un Jour Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 20:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film « Partir un Jour » de Amélie Bonnin avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin.

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin.

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film « Partir un Jour » de Amélie Bonnin avec Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin.

Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle doit rentrer dans le village de son enfance à la suite de l’infarctus de son père. Loin de l’agitation parisienne, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin. .

Salle des Consuls Rue des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

English : Projection de film Partir un Jour

The cinema section of MJC Monflanquin invites you to a screening of the film « Partir un Jour » by Amélie Bonnin, starring Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin.

Sponsored by the commune of Monflanquin, Ecran Livradais and MJC de Monflanquin.

German : Projection de film Partir un Jour

Die Filmabteilung des MJC Monflanquin zeigt Ihnen den Film « Partir un Jour » von Amélie Bonnin mit Juliette Armanet, Bastien Bouillon, François Rollin.

Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Monflanquin, dem Ecran Livradais und dem MJC Monflanquin angeboten.

Italiano :

La sezione cinema del MJC di Monflanquin proietta il film « Partir un Jour » di Amélie Bonnin, con Juliette Armanet, Bastien Bouillon e François Rollin.

Sponsorizzato dal comune di Monflanquin, da Ecran Livradais e dal MJC di Monflanquin.

Espanol : Projection de film Partir un Jour

La sección de cine del MJC de Monflanquin proyecta la película « Partir un Jour », de Amélie Bonnin, protagonizada por Juliette Armanet, Bastien Bouillon y François Rollin.

Patrocinado por el municipio de Monflanquin, Ecran Livradais y el MJC de Monflanquin.

L’événement Projection de film Partir un Jour Monflanquin a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Coeur de Bastides