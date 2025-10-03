Projection de film Partir un Jour Salle des Consuls Monflanquin

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

La section cinéma de la MJC de Monflanquin vous propose la projection du film « Connemara » d’Alex Lutz avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin.

Séance proposée par la commune de Monflanquin, l’Ecran Livradais et la MJC de Monflanquin.

Issue d’un milieu modeste, Hélène a quitté depuis longtemps les Vosges. Aujourd’hui, elle a la quarantaine. Un burn-out brutal l’oblige a quitter Paris, revenir là où elle a grandi. Elle s’installe avec sa famille, retrouve un bon travail, la qualité de vie en somme.

Un soir, sur le parking d’un restaurant franchisé, elle aperçoit un visage connu, Christophe Marchal, le bel hockeyeur des années lycées. Christophe, ce lointain objet de désir, une liaison qu’Hélène n’avait pas vue venir.

Dans leurs étreintes, ce sont deux France, deux mondes désormais étrangers qui rêvent de s’aimer. Cette idylle, cette île leur sera-t-elle possible ?

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

English : Projection de film Partir un Jour

The cinema section of the MJC in Monflanquin will be showing the film « Connemara » by Alex Lutz, starring Mélanie Thierry, Bastien Bouillon and Jacques Gamblin.

Sponsored by the commune of Monflanquin, Ecran Livradais and MJC de Monflanquin.

German : Projection de film Partir un Jour

Die Filmabteilung des MJC Monflanquin zeigt Ihnen den Film « Connemara » von Alex Lutz mit Mélanie Thierry, Bastien Bouillon und Jacques Gamblin.

Die Veranstaltung wird von der Gemeinde Monflanquin, dem Ecran Livradais und dem MJC Monflanquin angeboten.

Italiano :

La sezione cinema del MJC di Monflanquin proietta il film « Connemara » di Alex Lutz, con Mélanie Thierry, Bastien Bouillon e Jacques Gamblin.

Sponsorizzato dal Comune di Monflanquin, da Ecran Livradais e dal MJC di Monflanquin.

Espanol : Projection de film Partir un Jour

La sección de cine del MJC de Monflanquin proyecta la película « Connemara », de Alex Lutz, protagonizada por Mélanie Thierry, Bastien Bouillon y Jacques Gamblin.

Patrocinado por el municipio de Monflanquin, Ecran Livradais y el MJC de Monflanquin.

