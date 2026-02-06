PROJECTION DE FILM PROPOSÉE PAR LE FOYER RURAL D’AVENE Avène
67 Quai des Tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie
Début : 2026-02-15
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-02-15 2026-03-22 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-19 2026-09-13 2026-10-18 2026-11-22 2026-12-13
Venez profiter d’un moment convivial autour de la projection d’un film.
RDV à la salle polyvalente du village d’Avène à 17h.
Informations au 04 67 23 43 38 ou 06 78 01 08 51.
67 Quai des Tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38
English :
Come and enjoy a convivial moment around the screening of a film.
Meet at the village hall in Avène at 5pm.
Information on 04 67 23 43 38 or 06 78 01 08 51.
