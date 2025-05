Projection de film traverser – Lusse, 16 mai 2025 20:00, Lusse.

Vosges

Projection de film traverser Salle de fêtes de Lusse Lusse Vosges

L’association des parents d’élèves de l’école Vincent Munier vous proposent la projection du film « Traverser », film d’aventure de Romain Ganier et des frères Rémusat. Le film sera suivi d’un échange et d’une buvette. Entrée libre.Tout public

Salle de fêtes de Lusse

Lusse 88490 Vosges Grand Est lespucesdelusse88@gmail.com

English :

The Vincent Munier school parents’ association invites you to a screening of « Traverser », an adventure film by Romain Ganier and the Rémusat brothers. The film will be followed by a discussion and refreshments. Admission free.

German :

Die Elternvereinigung der Vincent-Munier-Schule lädt Sie zur Vorführung des Films « Traverser » ein, einem Abenteuerfilm von Romain Ganier und den Brüdern Rémusat. Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit, sich auszutauschen, und es gibt ein Getränk. Eintritt frei.

Italiano :

L’associazione dei genitori della scuola Vincent Munier organizza la proiezione del film « Traverser », un film d’avventura di Romain Ganier e dei fratelli Rémusat. Il film sarà seguito da un dibattito e da un rinfresco. Ingresso libero.

Espanol :

La asociación de padres del colegio Vincent Munier organiza la proyección de la película « Traverser », una película de aventuras de Romain Ganier y los hermanos Rémusat. Tras la proyección habrá un coloquio y un refrigerio. Entrada gratuita.

