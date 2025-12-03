Projection de film Vic le Viking Saumur

Projection de film Vic le Viking

Rue Célestin Port Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-03 16:45:00

2025-12-03

Franchissez les portes du temps et voyagez à l’âge d’or des Vikings qui ont assailli la Loire il y a 1000 ans.

Synopsis

Vic est un jeune Viking pas comme les autres pas très costaud mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège de l’épée…

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 3 décembre 2025 de 15h30 à 16h45. .

Rue Célestin Port Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

English :

Step through the gates of time and travel back to the golden age of the Vikings who assaulted the Loire 1000 years ago.

German :

Durchschreiten Sie die Tore der Zeit und reisen Sie in das goldene Zeitalter der Wikinger, die vor 1000 Jahren die Loire belagerten.

Italiano :

Attraversate le porte del tempo e tornate all’epoca d’oro dei Vichinghi che assaltarono la Loira 1.000 anni fa.

Espanol :

Atraviese las puertas del tiempo y viaje a la época dorada de los vikingos que asaltaron el Loira hace 1.000 años.

