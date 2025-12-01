Projection de film ‘VIE PRIVÉE’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Le cinéma Montmoreau diffuse le film VIE PRIVÉE ! Drame, policier.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘VIE PRIVÉE’
The Montmoreau cinema is showing the film PRIVATE LIFE ! Drama, crime.
