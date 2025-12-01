Projection de film ‘ZOOTOPIE 2’ Cinéma de Montmoreau Montmoreau
Projection de film 'ZOOTOPIE 2' Cinéma de Montmoreau Montmoreau dimanche 28 décembre 2025.
Projection de film ‘ZOOTOPIE 2’
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-28 15:00:00
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Le cinéma Montmoreau diffuse le film ZOOTOPIE 2 ! Animation.
Cinéma de Montmoreau 29 Av de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Projection de film ‘ZOOTOPIE 2’
The Montmoreau cinema is showing the film ZOOTOPIA 2 ! Animation.
