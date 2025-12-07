Projection de films bricolés Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 – 12 avril 2026 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une sélection de films venant de tous horizons, de la part d’artistes en herbe de tout âge, de toute classe sociale ou origine géographique.

Venez découvrir des créations surprenantes, amusantes, touchantes, pleines d’inventivité. Un beau témoignage que le cinéma d’animation c’est pour tout le monde, devant et derrière l’écran !

Dans le cadre du Festival national du film d’animation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T12:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:30:00.000+02:00

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine