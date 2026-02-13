Projection de films bricolés, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes

Projection de films bricolés 7 – 12 avril Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-04-07T12:30:00 – 2026-04-07T13:15:00

Fin : 2026-04-12T17:45:00 – 2026-04-12T18:30:00

Venez découvrir des créations surprenantes, amusantes, touchantes, pleines d’inventivité. Un beau témoignage que le cinéma d’animation c’est pour tout le monde, devant et derrière l’écran !

Dans le cadre du Festival national du film d’animation.

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Une sélection de films venant de tous horizons, de la part d’artistes en herbe de tout âge, de toute classe sociale ou origine géographique.

