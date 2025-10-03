Projection de films d’Alexis Stan Troyes

CGR TROYES Troyes Aube

Début : 2025-10-03 19:30:00

2025-10-03

La projection de trois courts-métrages, tous portés par une même vision singulière, humaine et cinématographique.

Une projection qui s’annonce forte, vivante, collective.



L’événement sera chapeauté par les talentueux DOVE MLEH et TONY SALGADO, figures fidèles de l’univers MIMESIS, et se poursuivra en toute convivialité chez notre ami Clément Meunier, au TROYES FOIS PLUS, lieu chaleureux et festif où artistes, spectateurs et curieux pourront échanger autour d’un verre*.



Beaucoup d’entre vous, depuis l’Aube et d’ailleurs, ont demandé

« À quand la prochaine projection ? »

Eh bien la voici.

Et elle n’attend que vous.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

CGR TROYES Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 41 31 14 70

