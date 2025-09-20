Projection de films d’archives amateurs inédits sur le Morvan Maison du parc naturel régional du Morvan Saint-Brisson

Projection de films d’archives amateurs inédits sur le Morvan Samedi 20 septembre, 20h00 Maison du parc naturel régional du Morvan Nièvre

Accès libre

Le Parc naturel régional du Morvan et la Maison du Patrimoine oral de Bourgogne accueillent en résidence l’association Ofnibus, qui mène depuis plusieurs années des campagnes de collecte pour sortir de l’oubli et sauvegarder la mémoire filmique des territoires.

Le samedi 20 septembre à partir de 20h, rendez-vous à l’auditorium de la Maison du Parc pour une projection surprise et en musique pour révéler des extraits des trouvailles de la semaine.

Du mardi 16 au jeudi 18 septembre à la Maison du Parc, l’association proposera aux personnes disposant de films amateurs sur le Morvan, tournés entre les années 1920 et les années 1990 (support bobines, cassettes ou CD), de les numériser gratuitement et ainsi de les pérenniser. Rendez-vous de 10h à 15h30 à la Maison du Parc de Saint-Brisson.

Plus d’informations : https://ofnibus.fr/grande-collecte-dans-le-morvan/

Cette résidence d’archives itinérante est organisée avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, des Archives départementales de la Côte d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire, de l’Yonne, et en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Morvan, la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, la communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs, la communauté de communes du Grand Autunois Morvan et Anost Cinéma.

Maison du parc naturel régional du Morvan 58230 Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 79 57 https://www.parcdumorvan.org/le-parc/la-maison-du-parc/ https://www.facebook.com/MaisonduParcduMorvan

© Ofnibus