Projection de films des Archives de la Planète Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt

Projection de films des Archives de la Planète 20 et 21 septembre Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, cette projection propose une sélection de films réalisés entre 1912 et 1931 dans le cadre des Archives de la Planète, un vaste projet d’inventaire visuel du monde initié par Albert Kahn.

Les images projetées illustrent la diversité géographique et culturelle de cette collection unique, entre scènes de la vie quotidienne, paysages, gestes du travail ou traditions populaires.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Le jardin fut aménagé par Albert Kahn autour de sa propriété au fur et à mesure des acquisitions de terrains qu'il fît entre 1895 et 1908. Des paysagistes et des jardiniers de grande qualité ainsi que des pépiniéristes de renom furent invités à participer à cette création remarquable dans sa conception et son dessin mais également dans sa mise en œuvre et son entretien. Véritable parc à scènes, ce jardin constitue un microcosme végétal évoquant les sites représentatifs des diverses cultures du monde, reflet de la personnalité et de la pensée humaniste et philanthropique d'Albert Kahn.

© CD92/M.Menad