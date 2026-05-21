Projection de films documentaires en plein air Association Cinécyclo Corberon

Corberon

Projection de films documentaires en plein air Association Cinécyclo

Place de la Mairie Corberon Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud vous invite à participer à Cinécyclo, un événement original, convivial et engagé autour du cinéma et du développement durable.

Le principe est simple les projections sont alimentées grâce à l’énergie produite par des vélos ! Les spectateurs volontaires pédalent pour permettre la diffusion du film, dans une ambiance ludique et participative.

Cet événement est l’occasion de sensibiliser petits et grands aux enjeux de la transition écologique tout en partageant un moment festif et accessible à tous.

Dates et lieux des projections

Vendredi 19 juin CORBERON, Place de la Mairie

Horaires des animations 18h30 20h30

Début de la projection 21h

Samedi 20 juin LA ROCHEPOT, Cour de la salle des fêtes

Horaires des animations 18h30 20h30

Début de la projection 21h

Vendredi 26 juin BEAUNE, Théâtre de Verdure

Horaires des animations 18h30 20h30

Début de la projection 21h

Samedi 27 juin BOUILLAND, Terrain de jeux

Horaires des animations 18h30 20h30

Début de la projection 21h

Pour chaque date, un lieu de repli est prévu en cas d’intempérie, et sera communiqué sur nos réseaux la veille de la projection.

Avant chaque séance, venez profiter de différents stands d’animations et de sensibilisation autour de l’environnement, du vélo, de l’énergie et de la réduction des déchets.

Au programme

• animations ludiques pour petits et grands,

• échanges et conseils autour des gestes du quotidien,

• découverte d’initiatives locales,

• sensibilisation à la prévention des déchets.

Les projections et animations sont entièrement gratuites et accessibles à tous les publics, sans réservation. .

Place de la Mairie Corberon 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Projection de films documentaires en plein air Association Cinécyclo

L’événement Projection de films documentaires en plein air Association Cinécyclo Corberon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1