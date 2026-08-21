Projection de films documentaires, Pôle Culturel Evasion, Ambarès-et-Lagrave
samedi 19 septembre 2026 · Pôle Culturel Evasion · Ambarès-et-Lagrave
Informations pratiques
Projection de films documentaires Samedi 19 septembre, 17h00 Pôle Culturel Evasion Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Découvrez deux films documentaires consacrés au patrimoine et à l’histoire locale. « Itinéraires patrimoniaux : 5 lieux ambarésiens, 5 histoires » vous invite à explorer cinq sites emblématiques d’Ambarès-et-Lagrave, tandis que « Histoire d’Évasion en images » propose un regard inédit sur la mémoire du territoire à travers les archives et les témoignages.
Pôle Culturel Evasion Place de la République, Ambarès et Lagrave 33440 Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556773626 https://evasion.ambaresetlagrave.fr/
Projection de films documentaires :
©Pôle Culturel Evasion
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