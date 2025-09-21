Projection de films documentaires Studio Glass Boîte noire Halle verrière Meisenthal

Boîte noire Halle verrière 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Gratuit

Gratuit

Dimanche 21 septembre 2025, 14:00:00 - 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

ANTOINE LEPERLIER ET VLADIMIR ZBYNOVSKY

Dimanche 21 septembre / Projections en continu de 14h à 16h

Boîte Noire / Halle Verrière Entrée libre

Assistez à la projection de deux petits films documentaires consacrés au travail des artistes-verriers Antoine Leperlier et Vladimir Zbynovsky dont les œuvres sont présentes dans l’exposition temporaire Studio Glass, un souffle de liberté, présentée au Musée du Verre.

Ni verrier, ni peintre, ni sculpteur / Antoine Leperlier (F)

Entrez dans les ateliers d’Antoine Leperlier, artiste-verrier spécialiste de la technique de la pâte de verre, qui ne se définit pas comme un sculpteur mais un passeur d’éclats !

Durée 15 minutes

Le cycle des métamorphoses / Vladimir Zbynovsky (SK)

Ce documentaire nous invite à un voyage au cœur-même des sources d’inspiration d’un artiste qui taille sa pierre philosophale et partage ses pensées, entre physique cosmique et réflexion sur l’être.

Durée 26 minutesTout public

Boîte noire Halle verrière 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

English :

ANTOINE LEPERLIER AND VLADIMIR ZBYNOVSKY

Sunday September 21 / Continuous screenings from 2pm to 4pm

Boîte Noire / Halle Verrière Free admission

Attend the screening of two short documentaries dedicated to the work of glass artists Antoine Leperlier and Vladimir Zbynovsky, whose works are featured in the temporary exhibition Studio Glass, un souffle de liberté, presented at the Musée du Verre.

« Neither glassmaker, painter nor sculptor » / Antoine Leperlier (F)

Enter the studios of Antoine Leperlier, a glass artist specializing in the pâte de verre technique, who doesn?t define himself as a sculptor, but rather as a « passer d?éclats »!

Duration: 15 minutes

« The cycle of metamorphoses » / Vladimir Zbynovsky (SK)

This documentary takes us on a journey into the very sources of inspiration of an artist who carves his philosopher?s stone and shares his thoughts, between cosmic physics and reflections on being.

Running time: 26 minutes

German :

ANTOINE LEPERLIER UND VLADIMIR ZBYNOVSKY

Sonntag, 21. September / Fortlaufende Vorführungen von 14 bis 16 Uhr

Boîte Noire / Halle Verrière Freier Eintritt

Sehen Sie zwei kurze Dokumentarfilme über die Arbeit der Glaskünstler Antoine Leperlier und Vladimir Zbynovsky, deren Werke in der Sonderausstellung Studio Glass, ein Hauch von Freiheit im Glasmuseum zu sehen sind.

« Weder Glasmacher, noch Maler, noch Bildhauer » / Antoine Leperlier (F)

Betreten Sie die Ateliers von Antoine Leperlier, einem Glaskünstler, der sich auf die Technik der Glaspaste spezialisiert hat und sich nicht als Bildhauer, sondern als « Passeur d’éclats » (Überbringer von Splittern) bezeichnet!

Dauer: 15 Minuten

« Der Zyklus der Metamorphosen » / Vladimir Zbynovsky (SK)

Dieser Dokumentarfilm lädt uns auf eine Reise zu den Inspirationsquellen eines Künstlers ein, der seinen Stein der Weisen schleifen lässt und seine Gedanken zwischen kosmischer Physik und Reflexion über das Sein mit uns teilt.

Dauer: 26 Minuten

Italiano :

ANTOINE LEPERLIER E VLADIMIR ZBYNOVSKY

Domenica 21 settembre / Proiezioni continue dalle 14.00 alle 16.00

Boîte Noire / Halle Verrière Ingresso gratuito

Assistete alla proiezione di due brevi documentari dedicati al lavoro degli artisti del vetro Antoine Leperlier e Vladimir Zbynovsky, le cui opere sono presenti nella mostra temporanea Studio Glass, un soffio di libertà, presentata al Musée du Verre.

« Né vetraio, né pittore, né scultore » / Antoine Leperlier (F)

Entrate nello studio di Antoine Leperlier, artista del vetro specializzato nella tecnica della pâte de verre, che non si considera uno scultore, ma piuttosto un « passer d’éclats »!

Durata: 15 minuti

« Il ciclo delle metamorfosi / Vladimir Zbynovsky (SK)

Questo documentario ci porta nel cuore delle fonti di ispirazione di un artista, che scolpisce la sua pietra filosofale e condivide i suoi pensieri, tra fisica cosmica e riflessioni sull’essere.

Durata: 26 minuti

Espanol :

ANTOINE LEPERLIER Y VLADIMIR ZBYNOVSKY

Domingo 21 de septiembre / Proyecciones continuas de 14:00 a 16:00 horas

Boîte Noire / Halle Verrière Entrada gratuita

Asista a la proyección de dos cortometrajes documentales dedicados a la obra de los artistas del vidrio Antoine Leperlier y Vladimir Zbynovsky, cuyas obras figuran en la exposición temporal Studio Glass, un soplo de libertad, presentada en el Musée du Verre.

« Ni vidriero, ni pintor, ni escultor » / Antoine Leperlier (F)

Entre en los estudios de Antoine Leperlier, artista vidriero especializado en la técnica de la pâte de verre, que no se considera escultor, ¡sino más bien « passer d’éclats »!

Duración: 15 minutos

« El ciclo de las metamorfosis » / Vladimir Zbynovsky (SK)

Este documental nos lleva de viaje al corazón mismo de las fuentes de inspiración de un artista, mientras talla su piedra filosofal y comparte sus pensamientos, entre física cósmica y reflexiones sobre el ser.

Duración: 26 minutos

