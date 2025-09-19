Projection de films et documentaire dans le Musée des Îles du Salut île Royale des Iles du Salut Cayenne

Projection de films et documentaire dans le Musée des Îles du Salut île Royale des Iles du Salut Cayenne vendredi 19 septembre 2025.

Projection de films et documentaire dans le Musée des Îles du Salut 19 – 21 septembre île Royale des Iles du Salut

Gratuit, accessible pour tous sur les horaires d’ouverture. Horaires des séances de projection directement sur site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T18:30:00 – 2025-09-21T22:30:00

Projection de plusieurs films et documentaires historiques et culturels dans la salle principale du Musée de l’Île Royale :

« Bienvenue aux Îles du Salut » : Un documentaire original décrivant la situation actuelle des Îles, son schéma, sa faune et ses activités.

« Itajara » : Un documentaire sur les fonds marins de la Guyane, notamment les recherches aux abords des Îles du Salut.

« Dans l’oeil d’Albert Londres » : Documentaire qui retrace le parcours d’un célébre journaliste célébre de son époque, qui contribua à mettre aux grand jour le Bagne de Guyane et ses conditions de vie.

« Papillon » : Film de Franklin J. Schaffner, version de 1973. La folle et célébre histoire d’Henri Charrière dit « Papillon ».

île Royale des Iles du Salut 97310 Cayenne 97300 Guyane http://fb.me/associationagamis L’île Royale fait partie de l’archipel des îles du Salut, localisé au large de Kourou. Elle abrite les vestiges d’un établissement du bagne. accès par bateau uniquement

Journées européennes du patrimoine 2025

France TV / AGAMIS / EAGLE PICTURES SPA