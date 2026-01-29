Projection de films faits maison Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes 7 – 12 avril Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le cinéma d’animation amateur est riche et chaque année le Festival national du film d’animation a à cœur d’en montrer quelques pépites.

Des films audacieux, expérimentaux, drôles et surprenants réalisés par des cinéastes passionnés et autodidactes.

Début : 2026-04-07T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T17:45:00.000+02:00

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



