Projection de films faits maison, Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage, Rennes

Projection de films faits maison 7 – 12 avril Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Début : 2026-04-07T17:00:00+02:00 – 2026-04-07T17:45:00+02:00

Fin : 2026-04-12T17:00:00+02:00 – 2026-04-12T17:45:00+02:00

Des films audacieux, expérimentaux, drôles et surprenants réalisés par des cinéastes passionnés et autodidactes.

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Le cinéma d’animation amateur est riche et chaque année le Festival national du film d’animation a à cœur d’en montrer quelques pépites.

Affiche du festival