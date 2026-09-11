Projection de films, Salle de La Criée, Port-Louis

Informations pratiques

Projection de films Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle de La Criée Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Projection de films sur le monde maritime.

Auparavant, possibilité de déjeuner avec un repas boucanier.

Salle de La Criée Place Penn er Run, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne https://www.ville-portlouis.fr/vivre/culture/ 1887 – Demande d’une concession d’une criée aux poissons par la Société d’Exploitation et de Construction des Marchés de Paris.

1957 – Transformation de la Criée en salle des Fêtes.

2021 – La salle des fêtes prend le nom de La Criée.

Projection de films sur le monde maritime

Ville de Port-Louis