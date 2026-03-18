PROJECTION DE FILMS SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL JEUNESSE Salle Les Condamines Le Pouget
PROJECTION DE FILMS SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL JEUNESSE Salle Les Condamines Le Pouget vendredi 10 avril 2026.
PROJECTION DE FILMS SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL JEUNESSE
Salle Les Condamines Avenue des Condamines Le Pouget Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
A l’occasion du lancement du festival jeunesse, les jeunes du club cinéma du lycée Simone Veil de Gignac proposent la diffusion des films L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen et
Labyrinthe de Wes Ball.
Des débats, animés par les jeunes, clôtureront la soirée
A l’occasion du lancement du festival jeunesse, les jeunes du club cinéma du lycée Simone Veil de Gignac proposent la diffusion des films L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen et
Labyrinthe de Wes Ball.
Des débats, animés par les jeunes, clôtureront la soirée
18h30 19h00 accueil du public
19h00 19h30 présentation de la soirée par le club cinéma
19h30 21h10 Une histoire sans fin de Wolfgang Petersen
21h10 21h40 échanges avec les jeunes
21h40 23h35 La légende d’Ochi
23h35 00h00 échanges avec les jeunes
En partenariat avec le lycée
Simone Veil. .
Salle Les Condamines Avenue des Condamines Le Pouget 34230 Hérault Occitanie service.jeunesse@cc-vallee-herault.fr
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English :
To mark the launch of the youth festival, the young members of the film club at the Lycée Simone Veil in Gignac are screening the films L?Histoire sans fin by Wolfgang Petersen and
Labyrinthe by Wes Ball.
The evening will close with discussions led by the young people themselves
L’événement PROJECTION DE FILMS SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL JEUNESSE Le Pouget a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT