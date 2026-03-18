PROJECTION DE FILMS SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL JEUNESSE Salle Les Condamines Le Pouget

PROJECTION DE FILMS SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL JEUNESSE

Salle Les Condamines Avenue des Condamines Le Pouget Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

A l’occasion du lancement du festival jeunesse, les jeunes du club cinéma du lycée Simone Veil de Gignac proposent la diffusion des films L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen et

Labyrinthe de Wes Ball.

Des débats, animés par les jeunes, clôtureront la soirée

A l’occasion du lancement du festival jeunesse, les jeunes du club cinéma du lycée Simone Veil de Gignac proposent la diffusion des films L’Histoire sans fin de Wolfgang Petersen et

Labyrinthe de Wes Ball.

Des débats, animés par les jeunes, clôtureront la soirée

18h30 19h00 accueil du public

19h00 19h30 présentation de la soirée par le club cinéma

19h30 21h10 Une histoire sans fin de Wolfgang Petersen

21h10 21h40 échanges avec les jeunes

21h40 23h35 La légende d’Ochi

23h35 00h00 échanges avec les jeunes

En partenariat avec le lycée

Simone Veil. .

Salle Les Condamines Avenue des Condamines Le Pouget 34230 Hérault Occitanie service.jeunesse@cc-vallee-herault.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To mark the launch of the youth festival, the young members of the film club at the Lycée Simone Veil in Gignac are screening the films L?Histoire sans fin by Wolfgang Petersen and

Labyrinthe by Wes Ball.

The evening will close with discussions led by the young people themselves

L’événement PROJECTION DE FILMS SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL JEUNESSE Le Pouget a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT