Projection de films sur l’architecture polaire Espace des Mondes polaires Prémanon

Projection de films sur l’architecture polaire Espace des Mondes polaires Prémanon samedi 20 septembre 2025.

Projection de films sur l’architecture polaire 20 et 21 septembre Espace des Mondes polaires Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Lors de ce week-end des Journées européennes du patrimoine spécialement consacré au patrimoine architectural, nous vous invitons à visionner des courts-métrages diffusés en boucle, notamment le film suivant : L’Espace des Mondes Polaires Paul-Émile Victor / Regards sur l’architecture et l’aménagement en Bourgogne-Franche-Comté, édition 2018 (Matthieu Berner – 08/2018). Ce film a été réalisé dans le cadre du Palmarès de l’architecture et de l’aménagement en Bourgogne-Franche-Comté, une initiative de l’Union Régionale des CAUE de Bourgogne-Franche-Comté.

Espace des Mondes polaires 146 rue croix de la Teppe 39220 Prémanon Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 60 52 60 http://www.espace-des-mondes-polaires.org L’Espace des Mondes polaires Paul-Émile Victor comprend notamment un musée et une patinoire en hiver, et une piste de rollers quad en été.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Baltik